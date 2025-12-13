В Пензенской области на участке трассы Р-208 ограничили движение из-за непогоды

Часть трассы перекрыта полностью из-за ДТП

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта введено из-за непогоды на участке трассы Р-208 в Пензенской области со 124-го по 278-й км. Часть трассы перекрыта полностью из-за ДТП, сообщило ФКУ "Поволжуправтодор".

"13 декабря с 12:00 в Пензенской области с 124-го по 278-й км трассы Р-208 Тамбов - Пенза временно ограничено движение для автобусов, маршрутного и грузового транспорта. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, гололедица)", - говорится в сообщении.

Кроме того, полностью закрыто движение на участке трассы с 265-го по 278-й км для ликвидации последствий ДТП. По данным прокуратуры региона, в ходе мониторинга соцсетей установлено, что в районе 271-го км на участке дороги Тамбов - Пенза зафиксирована массовая авария с участием более 20 транспортных средств.

Из-за резкого похолодания и непогоды власти Пензенской области ввели режим повышенной готовности. По данным спасателей, порывы ветра будут достигать 22 м/с. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что отключения электричества затронули 61 тыс. человек, в регионе работают около 40 аварийных бригад.