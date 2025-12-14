Мосгортранс изготовил около 300 деталей для автопарка на 3D-принтере

Некоторые детали печатаются по четыре часа, но это быстрее, чем ждать мелкого заказа у поставщика, сообщил гендиректор предприятия Николай Асаул

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мосгортранс изготовил уже около 300 запасных частей автобусов на своем 3D-принтере, который установлен на эксплуатационной площадке "Ховрино". Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор предприятия Николай Асаул.

"В апреле этого года на эксплуатационной площадке в Ховрине в тестовом режиме мы установили 3D-принтер для быстрого изготовления небольших деталей. Это заглушки, ручки, рычаги, крепления поручней, кнопки открытия и закрытия дверей и другие мелкие детали. За время использования 3D-принтера напечатали на нем уже около 300 деталей", - сказал он.

По его словам, некоторые детали печатаются по четыре часа, но "это быстрее, чем ждать мелкого заказа у поставщика, который занимает дни и недели".

"Печать - это быстрое решение для отдельных видов деталей, которые нам нужны в текущей эксплуатации. Конечно, мы не напечатаем на принтере двигатель, колеса или кузов - все-таки это элементы, на которых конструктивно держится все транспортное средство", - отметил собеседник агентства.

Ранее Асаул сообщил, что Мосгортранс начал самостоятельно изготавливать на 3D-принтере детали салона автобусов. Оборудование позволяет печатать необходимые для замены мелкие пластиковые детали салона, которые не имеют заводской номенклатурной идентификации. Такая печать обходится в три-четыре раза дешевле, чем контрактные закупки и позволяет избегать лишних трат на приобретение полных комплектов для устранения незначительных поломок. Он отмечал, что компания планирует масштабировать проект и внедрить его на других площадках.