В Грозном поврежденное при атаке БПЛА здание бизнес-центра восстановили

Речь идет о комплексе "Грозный-сити"

ГРОЗНЫЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Здание бизнес-центра, пострадавшее во время атаки украинских БПЛА 5 декабря, восстановили. Об этом в ходе прямой линии заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Здание мы уже восстановили", - отметил Кадыров, отвечая на вопрос журналиста о последствиях последней атаки украинских БПЛА на Грозный.

5 декабря украинский БПЛА атаковал одно из зданий высотного комплекса "Грозный-сити" в чеченской столице. Пострадавших тогда не было, а в здании высотного комплекса были выбиты стекла, разрушена часть стены. В атакованном при помощи БПЛА бизнес-центре располагаются министерство по туризму Чечни, совет безопасности региона, избирательная комиссия республики, отделения партий "Единая Россия" и ЛДПР, а также офис телерадиокомпании "Путь" и фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций.