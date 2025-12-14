В Запорожской области после удара ВСУ восстановили электричество

Специалисты продолжают работать на объектах энергетики

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроэнергии порядка 21 тыс. абонентов Запорожской области, приостановленную после атаки Вооруженных сил Украины с применением БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ранее Балицкий сообщал, что почти 30 тыс. абонентов прифронтовых поселений Запорожской области остались без электроснабжения из-за массированного удара украинских БПЛА. Позже он заявлял, что подачу света вернули 13 тыс. абонентов.

"Без электроснабжения временно остаются около 8 тыс. абонентов в северо-западной части [Запорожской] области", - написал он.

Балицкий уточнил, что энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии городу Каменка-Днепровская.

По его словам, специалисты продолжают работать на объектах энергетики, но ремонтно-восстановительные работы усложняет повышенная активность вражеских БПЛА.