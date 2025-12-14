Почти 30 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за ударов ВСУ

Поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Почти 30 тыс. жителей прифронтовых поселений Запорожской области остались без электроснабжения из-за массированного удара украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"В результате массированного удара БПЛА противника по электросетевой инфраструктуре очередное повреждение получил объект магистральных электрических сетей в северо-западной части Запорожской области. В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что энергетики "работают без остановки", для того, чтобы в максимально сжатые сроки восстановить электроснабжение. По его словам, восстановительные работы усложняются погодными условиями.

Ранее Балицкий сообщал, что атака украинских БПЛА и непогода оставили без света около 3,4 тыс. жителей Запорожской области вечером 13 декабря.