Прощание с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке

Народный артист РФ умер 13 декабря в возрасте 84 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ композитором Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке. Об этом сообщается на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Дата: вторник, 16 декабря 2025 г. Время: 11:00 (19:00 мск - прим. ТАСС). Место: Похоронный дом Баллард-Дюран 2 Мейпл-авеню Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

Оганезов умер 13 декабря в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщил его племянник, советский и российский поэт Карен Кавалерян.