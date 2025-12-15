В Петербурге продолжается учебный процесс в школе после нападения на учителя

Кроме педагога и напавшего на нее подростка никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Учебный процесс в средней школе №191, где девятиклассник ранил ножом учительницу, продолжается в рабочем режиме. Кроме педагога и напавшего на нее подростка никто не пострадал, сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

"Других пострадавших (кроме учителя и нападавшего школьника - прим. ТАСС) нет. Образовательный процесс продолжается в рабочем режиме. В настоящее время привлечены педагоги-психологи для работы с детьми и родителями", - написал Хорт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что жизням обоих пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, около семи утра в здании школы на Белорусской улице ученик девятого класса, договорившийся с 29-летней учительницей о переписывании контрольной работы, трижды ранил ее ножом в момент, когда та отвернулась. Причиной инцидента, по данным полиции, послужило выставление плохой оценки. Сразу после случившегося школьник попытался свести счеты с жизнью, но его действия предотвратили сотрудники полиции. И учитель, и ученик были госпитализированы.

СК по факту происшествия завел уголовное дело о покушении на убийство. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура Красногвардейского района проводит проверку по факту случившегося - в частности, ведомство даст оценку действиям школьной охраны.