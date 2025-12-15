ТАСС: Левон Оганезов умер из-за рака почки
10:31
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Народный артист России композитор Левон Оганезов умер из-за рака почки. Об этом сообщил ТАСС источник.
Ранее племянник Оганезова советский и российский поэт Карен Кавалерян сообщил агентству, что его дядя умер 13 декабря в возрасте 84 лет.
"Левон Оганезов болел раком. Это был рак почки", - сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос корреспондента о причине смерти композитора.