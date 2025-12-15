Статья

Вместе, дружно, весело: чем занять ребенка дома на новогодних каникулах

Новогодние праздники все ждут с большим нетерпением — как дети, так и взрослые, ведь наконец-то появляется время побыть вместе с семьей, оставив будничные дела. Россиян ждут 12 дней отдыха, и многие задаются вопросом, чем занять ребенка дома в перерывах между гостями и прочим досугом. Мы подобрали несколько советов психологов о том, как лучше справиться с этой задачей

Редакция сайта ТАСС

© Dusan Petkovic/ Shutterstock/ FOTODOM

Учитываем возраст и режим дня

Как рассказала детский нейропсихолог Кира Макарова, если заранее расписать все мероприятия с учетом режима дня ребенка, праздники пройдут просто замечательно. При этом занятия должны быть по возрасту и попадать в ведущую деятельность. Родителям полезно знать, что:

Малыши до года нуждаются в покое и тишине: ежедневные шумные гости для них неприемлемы. Режим дня и тишина — ­это основные условия для гармоничного развития в таком возрасте, плюс эмоциональное общение: ребенку нужно видеть глаза, чувствовать тактильный контакт и слышать человеческую речь.

Дети от года до трех лет должны соблюдать режим, и праздники не повод о нем забыть. Питание, сон, прогулки и занятия планируются в соответствии с обычным расписанием. В этом возрасте дети осваивают манипуляции с предметами — деятельность, которая необходима для развития. Хорошо собирать пирамидки, кубики, формочки, крупный конструктор, доски Сегена — то, что делается руками.

Дети от трех до пяти лет должны по-прежнему придерживаться режима, а в играх появляется сюжет: машинки, куклы, мягкие игрушки, добрые мультфильмы (не больше 20 минут в день).

От пяти до семи лет детям полезны любые ролевые игры — от продавцов до врачей. Можно закупиться наборами с костюмами и устраивать приемы в кабинетах, покупки в магазинах, сражения рыцарей и т.д.

От 7 до 10 лет — период начальной школы, где формируется представление о мире через учебу. Развивается память, физическая выносливость, умение строить отношения со сверстниками. В этом возрасте хорошо проходят командные игры, как спортивные, так и интеллектуальные: футбол, волейбол, салки, вышибалы, викторины, квесты.

От 10 до 18 лет (подростки) в первую очередь нуждаются в общении со сверстниками, реализуется потребность быть в своей "стае", так они взрослеют и развиваются. Но сегодня общение заменили соцсети. В этом возрасте подросток ищет себя и ответ на вопрос "Кто я?". Есть золотое правило: с подростком нужно наладить отношения еще до наступления переходного возраста.

Вовлеченность родителей

Главное для ребенка — "включенность" взрослого: никакая игрушка не заменит живого человека. По убеждению Киры Макаровой, время зимних праздников нужно максимально использовать для взаимодействия со своими детьми. "С ребенком нужно разговаривать, ведь речь — высшая психическая функция и формируется при взаимодействии. Если ребенок родился и с ним не разговаривать, он разговаривать не научится, — поясняет психолог. — И да, его надо научить играть, рисовать, лепить, то есть показать, как это делать". И если родители посвятят эти праздники "включенности" в своего ребенка, это будет потрясающий вклад в отношения, и никакой подростковый возраст потом будет не страшен.

"Вот подбежал ребенок что-то спросить. Вы повернитесь к нему, посмотрите в глаза и включитесь в то, что он сейчас спрашивает, и ответьте. И я вас уверяю, в ближайший час он не подойдет, потому что он получил от вас эту включенность", — добавляет Кира Макарова. При этом не стоит забывать, что у ребенка должно оставаться время на самостоятельные занятия.

Играем, танцуем, веселимся

Стоит учитывать, что чем младше ребенок, тем полезнее для него ранние занятия, ведь к вечеру он утомляется. Поэтому первая половина дня хорошо подходит для умственной деятельности и творчества, а вторая — для всего, что связано с активностью: это может быть плавание в бассейне, прогулка на детской площадке, спорт, танцы.

Ну а если вы решили отложить прогулку и остаться дома, то можно подобрать занимательную игру для всей семьи. Для детей дошкольного возраста прекрасно подойдут:

игра "Горячо или холодно". Нужно выбрать небольшой предмет, например мягкую игрушку, и спрятать. Ребенок при помощи словесных подсказок должен ее найти: если говорят "холодно", значит, он идет в неверном направлении, если "горячо", "горячее" — значит, поиск движется в нужную сторону. Когда подходит совсем близко, можно добавить "совсем горячо" или "очень горячо";

можно заранее купить заготовку и сделать кормушку для птиц, потом разукрасить ее и повесить недалеко от дома, а во время прогулок приносить корм;

игра "Съедобное — несъедобное": ведущий называет любой продукт или предмет и при этом бросает мячик ребенку — если несъедобное, то его нужно отбить, а если съедобное, то поймать;

можно включить сборник детских песен о зиме и выучить одну из них. Если мелодия танцевальная, то еще раз сводить хоровод вокруг елочки, даже если Дед Мороз уже приходил.

Читайте также

Как сделать новогоднюю елочную игрушку своими руками

Ребятам школьного возраста наверняка понравятся:

тематические вечеринки в стиле разных стран. Сделать, например, день Италии. Приготовьте вместе что-то из традиционных итальянских блюд, детям особенно нравятся пицца, паста или лазанья. Можно записать видео, чтобы ребенок почувствовал себя в роли кулинарного блогера. В качестве слайд-шоу на экран телевизора или компьютера вывести фотографии этой страны, поставить итальянскую музыку. В завершение вечера — устроить совместный просмотр художественного фильма. А в другой день выбрать, например, одну из стран Юго-Восточной Азии и приготовить суши, фо-бо, том-ям, фунчозу — вариантов множество, и дети с удовольствием включатся в эту историю;

турнир борцов сумо — игра особенно хорошо проходит среди мальчиков. Под футболку большого размера на живот и на спину кладутся подушки, а сверху эта конструкция закрепляется ремешком. Далее надо определить границы ринга в виде круга. Побеждает тот, кто вытолкнет соперника за его пределы или коснется пола любой частью тела. Играть можно как до 10 очков, так и больше;

боулинг: берем 10 пластиковых бутылок одинакового размера и мяч, лучше мягкий (он менее шумный). Выбрать место для дорожки можно как в коридоре, так и в комнате, если позволяют габариты. И, как в настоящем боулинге, побеждает тот, кто собьет большее количество кеглей. Лучше заранее придумать призовой фонд, чтобы поддержать заинтересованность ребенка.

Каникулы с пользой

По мнению клинического психолога Андрея Пилипенко, совместные занятия, прогулки, подготовка к празднику запоминаются ребенку и создают ощущение близости и безопасности, что он важен и интересен родителям. "Эти события запоминаются лучше, когда они сопровождаются яркими положительными эмоциями. Взрослые в игре учат правилам, речи, как справляться с переживаниями и конфликтами. Игрушки сами по себе этого не дадут. А когда родители в контакте с ребенком, то малышу легче соблюдать режим, слышать просьбы и договариваться", — поясняет Пилипенко.

По его мнению, в целом на каникулах нужно сохранять привычный режим, но они не должны превращаться в сплошную учебу или, наоборот, в какое-то полное отсутствие обязанностей и бесконечные игры. Это хороший повод сформировать усидчивость и приучить ребенка с определенного возраста к посильным домашним делам, не превращая это в некий трудовой лагерь. Можно все перевести в некую игру, но главное, чтобы это сопровождалось позитивом и ни в коем случае не служило наказанием. "Иначе в дальнейшем это приведет только к негативу, особенно в подростковом возрасте: не будет мотивации помогать, как следствие — нежелание брать на себя ответственность и вообще что-либо делать", — отмечает Пилипенко.

Приобщать ребенка к домашним делам в соответствии с возрастом можно и нужно. Если вы видите, что он любит что-то делать, то поддерживайте его начинания. Разбросаны игрушки — предложите вместе разложить их по коробкам в легкой непринужденной форме: если ребенок считает негативные эмоции и ему станет страшно, то в дальнейшем он будет сопротивляться этому занятию. Можно попросить отнести легкие вещи в стиральную машину, полить цветы или просто убрать комнату.

Или вместе подготовиться к встрече гостей: убрать дом, украсить комнаты, вместе накрыть на стол, и опять же не как наказание, а с пониманием, что это праздник и мы к нему идем, чтобы у ребенка не было ощущения, что это тяжелая и неинтересная работа.

Читайте также

Уютный декабрь: как подготовиться к Новому году и успеть отдохнуть

А еще, пользуясь свободным временем, приучайте ребенка к общению с книгой. "Как только ребенок научился садиться, давайте ему в руки книгу. Она должна войти в его обиход. Это то, без чего мы не представляем культуру. Потом для развития речи нужно читать вслух. Так не бывает, чтобы ребенок родился и начал разговаривать на языке Пушкина", — рекомендует Кира Макарова.

Книги есть для всех возрастов, но они должны быть добрыми, как и картинки, поэтому перед покупкой их обязательно нужно проверять. Для малышей старше года подойдет сборник сказок или стихов с красочными и желательно крупными иллюстрациями. Постепенно расширяйте список литературы в соответствии с возрастом — это развивает слуховую память и образное мышление. Не надо читать сразу много — одну-две главы, а после попросите ребенка коротко пересказать, поинтересуйтесь, кто из персонажей понравился больше всего, обсудите сюжет и поступки героев.

Если ребенок непоседа

Подвижных, неусидчивых детей порой бывает не так-то просто чем-то занять дома, когда любые игры надоедают через 15 минут. "Если ребенок гиперактивный, у него дефицит внимания, то нужно вводить по одной-две минуты такие занятия, которые тормозят активность, — отмечает Андрей Пилипенко. — Через рисование, мозаику, лепку. И потом постепенно нужно увеличивать время занятий, не ругая, не давая отрицательный стимул, который будет пугать и мешать ребенку".

Хорошо проходят творческие занятия в игровой форме с понятной целью: нарисовать картинку по цифрам, собрать пазлы, сделать новогоднюю открытку, гирлянду, снежинки. И важно, по мнению Пилипенко, чтобы ребенок видел конечный результат и мог им гордиться, а родители должны подкреплять похвалой: "Ты молодец". Если ребенок не противится, можно погладить — даем тактильный сигнал.

Читайте также

Чего ждать от Огненной Лошади в 2026 году

Для очень активных детей важно чередование: 10–15 минут занятие, затем небольшая физическая разрядка: попрыгать, побегать, потанцевать, пробежать эстафету, сделать зарядку, потом снова спокойное занятие. "Вообще с гиперактивными детьми важен предсказуемый распорядок дня и доброжелательная обстановка в семье, чтобы формировалось поведение в этой знакомой среде", — поясняет психолог.

Новогодние праздники — это прекрасный повод пообщаться со своими детьми, поиграть с ними, уделить время и внимание, которых так не хватает в будни. А потом воспоминания об этих днях, проведенных в доброжелательной, теплой атмосфере вместе с родителями, будут согревать их на протяжении всей жизни.

Светлана Шмелева