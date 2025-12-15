Еще двух найденных в Прикамье туристов доставили в штаб

Продолжается эвакуация еще четырех человек

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Еще двое туристов, потерявшихся у горы Ослянка в Пермском крае, доставлены в штаб, продолжается эвакуация еще четырех человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Ранее сообщалось, что семь потерявшихся в Пермском крае туристов вернулись в оперативный штаб, шестеро находятся в общежитии и еще шесть человек ожидают эвакуации.

"Еще двое найденных доставлены в штаб, эвакуация еще четырех человек продолжается", - отметили в пресс-службе.