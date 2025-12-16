Ким Чен Ын считал посла РФ Мацегору лучшим другом и боевым товарищем

Посол России в Пхеньяне посвятил МИД больше 25 лет, отметил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын считал посла России в Пхеньяне Александра Мацегору своим лучшим, истинным другом и боевым товарищем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на церемонии прощания с Мацегорой, который умер 6 декабря.

Читайте также

Орден Александра Невского и 11 лет в Пхеньяне. Карьера Александра Мацегоры

"Александр Иванович сумел установить беспрецедентно близкие отношения с лидером Кореи, который сам называл его своим лучшим другом, истинным другом и боевым товарищем, - отметил Руденко. - Это только часть большого трудового пути Саши".

"МИД он посвятил больше 25 лет, до этого работал на других участках, ответственных участках. Но всю жизнь он посвятил Корее, - сказал заместитель министра. - Это был один из признанных профессионалов своего дела, который внес огромный вклад в наше общее дело".