Руденко: посол РФ Мацегора вывел отношения с КНДР на союзнический уровень

Во многом заслугой дипломата стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве, заявил замглавы МИД России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Посол России в КНДР Александр Мацегора вывел отношения РФ и КНДР на новый уровень, во многом его заслугой стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на церемонии прощания с дипломатом в Центральной клинической больнице в Москве.

"Наверное, самым большим достижением Александра Ивановича стали его последние годы на посту посла России КНДР. Именно самые тяжелые годы для нашей страны, когда на помощь нам пришла единственная, пожалуй, страна в мире", - сказал замминистра.

Руденко также отметил, что с помощью и с большим участием дипломата был подписан исторический договор между Россией и КНДР о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве. "Договор, который позволил вывести эти отношения на союзнический уровень. И это был не просто договор, это инструмент, который был вскоре приведен в действие, когда Корейская народная армия, ее бойцы принимали участие в освобождении Курской области. И в этом во многом была заслуга именно Александра Ивановича, Саши", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Высокопоставленный дипломат выразил соболезнования родным и близким Мацегоры от имени министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и от себя лично.

Церемонию прощания посетили также помощник президента РФ Юрий Ушаков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие коллеги, друзья дипломата.

На церемонию, в частности, пришла и вдова друга Мацегоры, посла России в Турции Андрея Карлова Марина. Андрей Карлов погиб в декабре 2016 года от рук террориста.

Мацегора умер 6 декабря на 71-м году жизни. Он был послом России в КНДР с декабря 2014 года и внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствам.