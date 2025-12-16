Фигуранты дела о подготовке покушения на Соловьева попросили суд об оправдании

В последнем слове обвиняемые призвали либо оправдать их, либо переквалифицировать вмененные им преступления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предполагаемый организатор покушения на журналиста Владимира Соловьева и другие соучастники преступления в последнем слове попросили 2-й Западный окружной военный суд либо их оправдать, либо переквалифицировать вмененные им в вину преступления, назначив минимальные сроки. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, адвокаты обвиняемых также поддержали позицию своих доверителей.

"Мы просим оправдать наших подзащитных или переквалифицировать им обвинение и назначить более мягкое наказание", - говорится в выступлениях адвокатов в прениях сторон, а также следует из выступлений подсудимых с последним словом.

После этого суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, который планируется огласить 19 декабря.

Гособвинение просит приговорить к пожизненному лишению свободы Андрея Пронского - предполагаемого организатора покушения на журналиста Соловьева. Также прокурор просит назначить Пронскому штраф в размере 1 млн рублей, с ограничением свободы на два года, а также запретом администрировать сайты в сети Интернет в течение пяти лет. Гособвинитель отметила "исключительную опасность для общества" Пронского.

По версии обвинения, организатором покушения на Соловьева является Пронский. Он получал задания через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины. Так, один из них, некий Артем Дериглазов, 4 апреля 2022 года предложил Пронскому за материальное вознаграждение совершить покушение на журналиста. На скамье подсудимых также Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый - Василий Стрижаков - признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Предполагаемым соучастникам Пронского обвинение запросило сроки от 13 до 30 лет лишения свободы.