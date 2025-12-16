В Нью-Йорке простились с Левоном Оганезовым

Композитора похоронят на кладбище Кенсико в городе Вальхалла, штат Нью-Йорк

УАЙТ-ПЛЕЙНС /ШТАТ НЬЮ-ЙОРК/, 16 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом России композитором Левоном Оганезовым, который умер 13 декабря на 84-м году жизни, прошла в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Проводить музыканта в последний путь собрались близкие семьи.

Левон Оганезов будет похоронен на кладбище Кенсико в городе Вальхалла, штат Нью-Йорк, где также находится могила композитора Сергея Рахманинова.

Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве и окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Он был известен как ведущий программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Жизнь прекрасна" и других. Последние годы музыкант прожил в Нью-Йорке.