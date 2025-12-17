Пострадавшую при атаке ВСУ в Запорожье девочку доставили в Крым

Ребенок находится в стабильном тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Девочка, которая получила ранение при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область, доставлена в Республику Крым в стабильном тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве Республики Крым.

Читайте также

Пострадавшие на Кубани и 94 БПЛА. Последствия атаки на российские регионы

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что девочка получила ранения при атаке дрона ВСУ на частный дом в Каменке-Днепровской.

"Девочка, пострадавшая в результате атаки ВСУ в Запорожской области, переведена в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". Состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное. Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь", - сказали в крымском Минздраве.