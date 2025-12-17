Эксперт Чернявская рассказала, для кого особенно опасен гонконгский грипп

В группе риска находятся непривитые пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, дети и беременные, отметила ТАСС заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Непривитые люди, особенно старшего возраста и с хроническими заболеваниями, тяжелее переносят гонконгский грипп, как и другие его штаммы, и могут получить осложнения вплоть до летального исхода. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Чернявская.

"Без прививки грипп переносится опаснее - в более тяжелой форме, с осложнениями, - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о протекании болезни при гонконгском гриппе. - Те люди, которые привиты, конечно, могут заболеть, но у них заболевание протекает легче и без тяжелых осложнений, без летального исхода. В целом по России на сегодняшний день зарегистрировано несколько случаев даже летальных исходов, но все эти случаи - это были лица пожилого возраста с хроническими заболеваниями, и все они были не привиты. Ни одного случая [летального исхода] среди привитых не было".

В группе риска в первую очередь находятся пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями различных органов и систем, маленькие дети и беременные. Как отметила Чернявская, в случае отсутствия у таких пациентов прививки шансы тяжелого течения заболевания повышаются в разы.

"Гонконгский грипп - это хорошо известный вариант гриппа, который так же протекает, как и другие варианты гриппа. <...> Традиционно в осеннем и зимнем периоде преобладает тип А, который включает разные варианты, например, H1N1, в том числе H1N1pdm09 (так называемый свиной грипп), H3N2 и другие. Есть много разновидностей, сейчас преобладает H3N2, который циркулирует каждый год, то есть это обычный вирус гриппа", - отметила Чернявская.

Пресс-служба Роспотребнадзора ранее сообщала о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Однако, по информации ведомства, большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. При этом доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой - 1,8%.