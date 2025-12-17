Долина отказалась предоставлять справку из ПНД в ходе судебного заседания

На предварительном судебном заседании адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила ходатайство о предоставлении этой справки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина отказалась предоставлять справку от том, что она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, в ходе судебного заседания. Об этом в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале заявила адвокат покупательницы ее квартиры Светлана Свириденко.

"На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство о предоставлении этой справки, на что Долина через своего адвоката передала отказ в этом", - сказала Свириденко.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.