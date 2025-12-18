В Москве ушел из жизни первый секретарь Камчатского областного комитета КПСС

Дмитрий Качин умер в 97 лет

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Качин, который в 1971-1986 годах занимал должность первого секретаря Камчатского областного комитета КПСС, ушел из жизни в Москве, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Его трудовая биография - пример служения Отечеству. Профессиональный путь Дмитрия Ивановича начался с работы матросом на промысловом флоте и успешно продолжился на посту руководителя региона, который он занимал с 1971 по 1986 годы. В годы работы Дмитрия Ивановича модернизировался рыбопромысловый флот, развивалось сельское хозяйство, большими темпами велось жилищное строительство-. Сегодняшний облик Петропавловска-Камчатского во многом сформировался благодаря той масштабной застройке, проведенной при Дмитрии Качине", - написал губернатор Камчатки.

Дмитрий Качин был почетным жителем Петропавловска-Камчатского. Он умер на 97-м году жизни.