Юрист Ватаманюк: экспертиза о психическом состоянии Долиной не повлияет на дело

Владислав Ватаманюк отметил, что суд разъяснял певице право заявить ходатайство о назначении новой экспертизы в целях установления факта ее нахождения в схожем состоянии во время оформления сделки, однако такое ходатайство стороной истца поддержано не было

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Заключение экспертизы о том, что певица Лариса Долина при продаже квартиры находилась в измененном психическом и эмоциональном состоянии из-за действий мошенников, не повлияет на решение Верховного суда по делу о продаже недвижимости Полине Лурье. Об этом ТАСС рассказал Владислав Ватаманюк, старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства им. М. С. Шакарян Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

В тексте решения Верховного суда говорится, что у Долиной "на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций".

"Данное обстоятельство уже учтено судом при принятии определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ", - сказал Ватаманюк.

Он отметил, что заключение об изменении психического состояния было сделано экспертами в рамках уголовного дела, в котором Долина была признана потерпевшей от действий мошенников. По словам эксперта, суд неоднократно разъяснял певице право заявить ходатайство о назначении новой экспертизы в целях установления факта ее нахождения в схожем состоянии во время оформления сделки, однако такое ходатайство стороной истца поддержано не было.

По его словам, Верховный суд верно заметил, что представленное в материалы настоящего гражданского дела заключение экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, не подменяет собой заключение судебной экспертизы, назначаемой в порядке гражданского судопроизводства. "Тем самым в настоящий момент Долина Л. А. не может оспаривать предварительный договор и договор купли-продажи квартиры по указанному основанию и предъявить к покупателю новый иск, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки она находилась в состоянии, исключающем возможность понимать значение своих действий и (или) руководить ими, поскольку исходя из материалов дела истцу были предоставлены для этого все процессуальные возможности, от реализации которых он отказался", - заключил Ватаманюк.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В новость внесена правка (14:28 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - кафедры гражданского и административного судопроизводства им. М. С. Шакарян.