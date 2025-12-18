Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной

Согласно документу, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент продажи своей квартиры певица находилась в измененном психическом и эмоциональном состоянии из-за действий мошенников

Верховный Суд опубликовал полный текст определения по спору о квартире певицы Ларисы Долиной.

"Верховный Суд России опубликовал полный текст вынесенного определения по делу Долиной – Лурье", - сообщается в Telegram-канале ВС.

Согласно тексту документа, покупательница Лурье не могла распознать, что продавец действовал в состоянии заблуждения, а сама Долина изначально хотела продать недвижимость и была готова к последствиям этой сделки.

В документе отмечается, что мошенникам удалось оказать влияние на певицу, убедив ее в угрозе безопасности и необходимости беспрекословного подчинения, что стало возможным из-за особенностей ее образа мышления и черт ее личности. Однако Верховный суд подчеркнул, что Долина, обладая значительным жизненным и предпринимательским опытом, должна была понимать юридические последствия продажи квартиры.

Кроме того, суд принял во внимание результаты экспертиз. Так, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент сделки певица находилась в измененном психическом состоянии. В то же время было установлено, что это нарушение носило кратковременный характер. При этом проведенные по уголовному делу экспертизы были сочтены недостаточными для полной оценки ее состояния в гражданско-правовом споре, а от прохождения дополнительной экспертизы в рамках этого дела артистка отказалась.

Также аргументом для суда стало отсутствие доказательств недобросовестности со стороны Лурье. Верховный суд счел, что сделка по продаже квартиры Долиной Лурье не может быть признана недействительной.