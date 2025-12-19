Одесса частично обесточена после взрывов
Редакция сайта ТАСС
00:13
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Электро-, тепло- и водоснабжение частично отсутствует в Одессе на юге Украины после серии взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
"Часть одного из густонаселенных районов города на время осталась без электро-, водо- и теплоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксировано повреждение инфраструктуры.
Ранее "Общественное. Новости" сообщало о взрывах в Одессе.