Одесса частично обесточена после взрывов

Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждениях инфраструктуры

© Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Электро-, тепло- и водоснабжение частично отсутствует в Одессе на юге Украины после серии взрывов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"Часть одного из густонаселенных районов города на время осталась без электро-, водо- и теплоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Ранее "Общественное. Новости" сообщало о взрывах в Одессе.