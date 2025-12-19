Цирк "Золото Африки" получил купол взамен уничтоженного атакой БПЛА в Твери

Намеченные с 20 декабря до 11 января выступления пройдут по графику

ТВЕРЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Купол находящегося на гастролях в Твери цирка шапито "Золото Африки", который был полностью уничтожен в результате падения украинского беспилотника в Твери в ночь на 12 декабря, будет заменен. Намеченные с 20 декабря до 11 января выступления пройдут по графику, сообщил ТАСС директор цирка Дмитрий Кардаш.

"Приехал на замену новый купол. Выручили цирковые друг друга. Наш купол восстановлению не подлежит. Представления состоятся по графику", - отметил Кардаш.

Ранее народный артист РФ генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщал ТАСС, что ведется поиск вариантов помощи артистам цирка "Золото Африки". Ущерб в результате падения БПЛА составил порядка 15 млн рублей: был полностью уничтожен купол цирка, повреждены личный транспорт артистов, кемпинги и фуры, перевозившие животных.

При отражении атаки БПЛА в ночь на 12 декабря также были повреждены многоквартирные дома на Оснабрюкской улице в Твери. По поручению врио губернатора Виталия Королева людям, чье недвижимое имущество и транспорт были повреждены или утрачены, предоставят выплаты.