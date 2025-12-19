Экс-сотрудник "Голоса Америки" признал вину в угрозе убийством Тейлор-Грин

По информации газеты The Washington Post, Сет Джейсон заявлял, что застрелит члена Палаты представителей Конгресса США из автомата Калашникова

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший сотрудник американской государственной радиостанции "Голос Америки" (признана в России СМИ-иноагентом) Сет Джейсон признал свою вину в угрозах убийством в отношении члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия). Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

"64-летний Сет Джейсон из Эджвотера, штат Мэриленд, [в четверг] признал себя виновным в окружном суде США в анонимных телефонных угрозах в адрес члена Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин в период с октября 2023 года по январь 2025 года", - говорится в заявлении ведомства.

Минюст пояснил, что Джейсон неоднократно угрожал законодателю, членам ее семьи и сотрудникам ее аппарата. Следователи пришли к выводу, что злоумышленник оставил восемь аудиосообщений с угрозами, когда работал "в главном здании "Голоса Америки", который находится в округе Колумбия". По информации газеты The Washington Post, Джейсон угрожал застрелить Тейлор-Грин из автомата Калашникова.

В пресс-службе Минюста заявили, что обвиняемому по статьям об угрозах и преследовании грозит до пяти и двух лет лишения свободы соответственно.

Ранее Тейлор-Грин сообщала, что получила более 700 угроз убийством с начала 2021 года.

В ноябре портал Newsweek сообщил, что полиция в штате Джорджия проводит расследование двух угроз убийством в адрес Тейлор-Грин. Член Палаты представителей, ранее верная сторонница Трампа, разошлась с ним во мнениях по ключевым вопросам, включая приостановку работы правительства. Трамп отказался от своей поддержки Тейлор-Грин и раскритиковал ее вTruth Social, назвав законодателя "чокнутой Марджори" и "предательницей". Член Конгресса заявила, что "необоснованные и злобные нападки" Трампа стали "сигналом для опасных радикалов".