Мэр Стрежевого предложил увеличить возраст домов для семейной ипотеки

Местная жительница пожаловалась на прямую линию с Путиным, что не может приобрести квартиру, потому что все подходящие дома в городе старше 20 лет

ТОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Расширение условий оформления семейной ипотеки с включением в программу домов возрастом до 45 лет поможет с реализацией программы в небольших городах - такое мнение высказал ТАСС мэр томского города Стрежевого Валерий Дениченко.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" получил обращение от многодетной жительницы Стрежевого Екатерины Ерастовой, которая пожаловалась, что не может приобрести пятикомнатную квартиру по семейной ипотеке, потому что все подходящие дома в ее городе старше 20 лет.

"И какой здесь выход? Снять ограничение по возрасту, либо расширить - сделать 45 лет ограничение. Пусть семья сама выбирает, где купить. Потому что в маленьких городах выбор небольшой", - сказал Дениченко. По его словам, жительница Стрежевого хочет приобрести именно пятикомнатную квартиру, потому что у нее большая семья и по программе льготной ипотеки им хватит средств на покупку.

На обращение Екатерины отреагировал также губернатор области Владимир Мазур. Он попросил Дениченко поддержать многодетную мать и помочь ей с приобретением квартиры в Стрежевом с использованием механизмов "семейной ипотеки".

Сейчас льготу на покупку вторички могут получить семьи с одним ребенком и более в возрасте до шести лет включительно. Возраст дома должен быть не более 20 лет.