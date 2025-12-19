Подрядчик недостроенного спортобъекта в Джабыке получил свыше 100 млн рублей

Контракт был заключен 18 июля 2022 года, работы так и не были завершены

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Заказчик строительства спортивного объекта в поселке Джабык Челябинской области, о котором рассказали местные жители в ходе прямой линии с президентом РФ, перечислил подрядчику свыше 100 млн рублей, однако работы так и не были завершены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По данным следствия, <…> условия контракта в части подготовки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы на указанный объект выполнены не были, несмотря на это заказчиком были перечислены денежные средства в размере более 100 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что контракт на создание объекта был заключен 18 июля 2022 года между ООО "Новая Уральская компания" и Управлением строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района. Вместе с тем условия контракта в части подготовки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы выполнены не были.

В управлении добавили, что следователи следственного отдела по городу Карталы регионального управления СК РФ продолжают расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках расследования идут следственные и процессуальные действия, назначена строительно-техническая судебная экспертиза, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области сообщалось, что подрядчик обанкротился, работы им завершены не были. В настоящее время степень готовности объекта составляет около 90%. В Арбитражном суде Челябинской области проходят судебные разбирательства. Следующее судебное заседание назначено на 26 января 2026 года.

По информации пресс-службы правительства региона, после решения вопроса о признании права собственности за муниципалитетом объект будет завершен и сдан в течение нескольких месяцев. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса велось руководством Карталинского района в рамках региональной программы "Развитие физической культуры и спорта". Правительство Челябинской области держит вопрос завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на особом контроле.