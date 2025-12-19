Жаловавшегося на нехватку лекарств уральца пригласили для выписки рецепта

Поликлиника готова выписать мужчине необходимый препарат, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Житель Краснотурьинска Свердловской области, обратившийся на "Итогах года" к президенту РФ Владимиру Путину из-за проблемы с выдачей льготных лекарств, в субботу приглашен в поликлинику, где ему выпишут необходимый лекарственный препарат. Об этом сообщила заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

"В начале лета 2025 года мужчина попал в больницу. Сразу же после выписки из стационара ему были назначены лекарственные препараты, началось обеспечение по федеральной программе (она называется БСК), которая финансируется как за счет средств федерального, так и за счет средств областного бюджета. Лекарственные препараты пациенту были выписаны в июле, в августе, и последняя выписка была в октябре 2025 года, продолжительностью на два месяца. Завтра житель Краснотурьинска приглашен в поликлинику, ему вновь будет выписан лекарственный препарат и будет продолжено обеспечение необходимыми лекарственными препаратами", - приводит ее слова департамент информационной политики региона.

Савинова рассказала, что с пациентом уже связались. "У него, с его слов, не было перерывов в обеспечении лекарственными препаратами, лечение он продолжает, лекарственный препарат у него остался еще на несколько дней", - сказала она в опубликованном департаментом видео.

По данным Савиновой, в 2025 году на программу БСК (проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" - прим. ТАСС) было выделено 464 млн рублей, в том числе 143 млн рублей - из областного бюджета. "В ноябре правительство Свердловской области дополнительно выделило 87 млн рублей на программу БСК, чтобы обеспечить препаратами пациентов до конца этого года и сделать переходящий остаток на начало 2026 года. Препараты закуплены, поставлены в аптеки. Конкретный препарат, который нужен пациенту, тоже имеется в наличии", - заверила она.

Ранее в СК РФ сообщили о возбуждении дела после того, как житель Краснотурьинска в ходе прямой линии сообщил, что ему прекратили выдавать положенные медицинские препараты, при этом уполномоченные должностные лица ссылаются на отсутствие финансирования. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.