Полпред в УрФО взял на контроль поступившие на прямую линию вопросы

Артем Жога пообещал работать по поручениям, которые были даны Владимиром Путиным во время "Итогов года"

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога проконтролирует решение вопросов, поступивших во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Читайте также

"Подсвинки", инопланетяне и свадьба. Необычные вопросы и ответы в ходе "Итогов года"

"На программе "Итоги года с Владимиром Путиным" прозвучало несколько острых вопросов из Уральского федерального округа. Житель Краснотурьинска поделился проблемой с обеспечением льготными лекарствами, из Челябинской области рассказали о недостроенном спортивном объекте в поселке Джабык, многодетная семья из Тюменской области спросила про меры поддержки. Эти обращения взял на личный контроль", - написал Жога.

Он отметил, что решение вопроса демографии - ключевая задача для регионов. По его словам, в Уральском федеральном округе прирост фиксируется в двух субъектах - на Ямале и в Югре. "Безусловно, поддерживаю мнение Владимира Владимировича по всем озвученным темам. Будем работать по поручениям, которые были даны главой государства во время прямого эфира", - добавил Жога.

Ранее в СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела после того, как житель Краснотурьинска в ходе прямой линии с президентом РФ сообщил, что ему прекратили выдавать положенные медицинские препараты, при этом уполномоченные должностные лица ссылаются на отсутствие финансирования. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.