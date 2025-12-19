Обратившаяся к президенту семья из Абалака хотела помочь всем многодетным

Гульнара Баязитова сообщила, что не получает пособие и льготы на коммунальные платежи

ТЮМЕНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Семья многодетной Гульнары Баязитовой из Тюменской области, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в "Итогах года", хотела помочь всем многодетным матерям страны. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

По видеосвязи к Путину обратилась многодетная мать из села Абалак. Баязитова сообщила, что более чем за 10 лет только раз получила пособие от государства, так как их общие с мужем доходы постоянно превышают установленные лимиты. Она сообщила, что ее семья не получает пособие и льготы на коммунальные платежи, поскольку не подпадает под критерии.

"Гульнара Баязитова обратилась к президенту, чтобы помочь всем многодетным матерям страны <…> По поручению губернатора мы срочно выехали в село Абалак, побеседовали с семьей, поняли суть вопроса. Мне понравилось, что многодетная мама озвучила не надуманные вопросы, а наболевшие. Она их задала не только для себя, она просит этого для всех многодетных мам страны", - приводятся в сообщении слова главы Тобольского округа Андрея Ходосевича.

Ранее в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области привели слова директора департамента соцразвития региона Дмитрия Грамотина, который отметил, что семья Баязитовой получает все меры поддержки. Он отметил, что появились сложности с оформлением единого детского пособия в Социальном фонде России, но семье будет оказана вся необходимая помощь для получения федерального пособия.