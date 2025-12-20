Судебные эксперты назвали реальную стоимость квартиры Долиной

Рыночная стоимость квартиры на момент сделки составляла 138 млн рублей

Жилой дом в Ксеньинском переулке, в котором находится квартира певицы Ларисы Долиной © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Судебные эксперты в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной оценили реальную стоимость ее квартиры в 138 млн рублей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В ходе предварительного расследования по уголовному делу экспертом ФГБУ "Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" проведена судебная строительно-техническая экспертиза, согласно выводам которой, изложенным в заключении от 26 февраля 2025 г., рыночная стоимость квартиры по состоянию на 20 июня 2024 г. составляла 138 033 919 руб.", - сказано в материалах дела.

При этом, согласно исследованию, выполненному по заказу покупательницы этой недвижимость Полины Лурье, стоимость квартиры - 124 млн рублей, а эксперты, нанятые Долиной, оценили ее в 205 млн рублей. Лурье же в итоге согласилась ее купить за 112 млн рублей.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 годы рассмотрели более 50 подобных споров.