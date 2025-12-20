ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Судебные эксперты назвали реальную стоимость квартиры Долиной

Рыночная стоимость квартиры на момент сделки составляла 138 млн рублей
Редакция сайта ТАСС
01:13

Жилой дом в Ксеньинском переулке, в котором находится квартира певицы Ларисы Долиной

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Судебные эксперты в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной оценили реальную стоимость ее квартиры в 138 млн рублей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Читайте также

"Теперь у Полины есть дом". Верховный суд поставил точку в громком деле Долиной

"В ходе предварительного расследования по уголовному делу экспертом ФГБУ "Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" проведена судебная строительно-техническая экспертиза, согласно выводам которой, изложенным в заключении от 26 февраля 2025 г., рыночная стоимость квартиры по состоянию на 20 июня 2024 г. составляла 138 033 919 руб.", - сказано в материалах дела.

При этом, согласно исследованию, выполненному по заказу покупательницы этой недвижимость Полины Лурье, стоимость квартиры - 124 млн рублей, а эксперты, нанятые Долиной, оценили ее в 205 млн рублей. Лурье же в итоге согласилась ее купить за 112 млн рублей.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 годы рассмотрели более 50 подобных споров. 

РоссияДолина, Лариса Александровна