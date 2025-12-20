В РПЦ надеются на полный запрет оккультных услуг в России после слов Путина

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что этот шаг поможет защитить граждан страны от финансового и духовного ущерба

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Запрет оккультно-магических услуг на федеральном уровне поможет защитить граждан страны от финансового и духовного ущерба, Русская православная церковь надеется на его введение после слов главы государства о вредоносности подобных услуг для граждан. Об этом заявил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Надеемся, что слова президента России о необходимости борьбы с рекламой оккультно-магических услуг, об опасности которых он справедливо сказал, приведут к запрету этих услуг на федеральном уровне. Этот шаг будет отвечать решению Верховного суда РФ о признании движения сатанизма экстремистским и его запрете, способствовать защите граждан от деструктивной идеологии, и позволит сохранить сотни миллиардов рублей, которые граждане ежегодно под влиянием экстрасенсов отдают им за оказание "магических услуг", - сказал священник.

По словам главы патриаршей комиссии, экстрасенсы, тарологи, оккультисты, эзотерики и астрологи "наносят колоссальный финансовый и духовный ущерб гражданам России". "Увлечение этими учениями может сделать их адептов опасными для страны и государства. Чего только стоит осужденная за экстремизм, называвшая себя сильнейшей ведьмой России Алена Полынь, которая призывала к убийствам священников", - подчеркнул иерей.

Он напомнил, что ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже отмечал необходимость принятия закона о запрете рекламы оккультно-магических услуг. "Предстоятель Церкви называл усиление позиций тарологов, нумерологов и прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки идеологической диверсией. Отрадно, что позиция Церкви поддержана на высшем государственном уровне", - добавил Лукьянов.

"Реклама астрологов и экстрасенсов, а также сами эти услуги опасны для государства и ведут к духовной деградации общества", - заключил священнослужитель.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Итогов года" заявил, что оккультные услуги и "всякие колдуны" наносят ущерб гражданам и с этим необходимо бороться.