В Запорожской области раненного БПЛА льва выпустили в восстановленный вольер

Состояние у хищника нормальное, отмечает руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Льва Нео, раненного при атаке дронов ВСУ на зоопарк прифронтового города Васильевка Запорожской области, из временного помещения выпустили в восстановленный уличный вольер. Аппетит и состояние у хищника нормальные, сообщил ТАСС руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

"Мы уже восстановили вольеры. И лев Нео сегодня уже на улице, в уличных вольерах. Аппетит нормальный, самочувствие нормальное. Настроение тоже вроде бы ничего. Спасибо всем за помощь", - сказал Пылышенко.

13 декабря ВСУ двумя беспилотниками нанесли удар по Васильевскому зоопарку. Территория реабилитационного центра серьезно пострадала - выбиты окна, разрушены два вольера и еще несколько повреждены. Шестилетний лев Нео был ранен осколками. В тот же вечер Пылышенко заявил ТАСС о смерти животного. Однако позднее он сообщил, что хищник выжил - пришел в сознание и начал ходить. Позднее хозяин зооцентра рассказал ТАСС, что внутренних повреждений у Нео не выявлено. А внешние резаные раны животному регулярно обрабатывают.

Сообщается, что после атаки ВСУ в зоопарке сразу приступили к восстановлению двух вольеров, в которых жили два льва и три тигра. На время ремонта животные содержались в зимниках, где, по словам Пылышенко, долгое время они находиться бы не смогли.

В Васильевском реабилитационном центре находятся более 50 крупных хищников - медведей, львов, тигров, леопардов. Содержатся там и редкие кошки лигры - гибриды между львом-самцом и тигрицей-самкой. Живут в зоопарке также различные виды обезьян, еноты, собаки, попугаи. Ранее Пылышенко рассказывал ТАСС, что звуки работы ПВО, выстрелов и взрывов слышны в центре часто. Летом 2025 года из-за атаки дронов ВСУ сгорел дом семьи Пылышенко, который они строили 10 лет.