Владелец пекарни рассказал, что было в корзине для Путина

По словам Дениса Максимова, корзина была наполнена пирожками по традиционным русским рецептам

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Корзина с выпечкой для президента РФ Владимира Путина была наполнена пирожками по традиционным русским рецептам. Об этом журналистам рассказал владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов, обменявшийся в субботу подарками с президентом.

"В подарочную корзинку для президента мы положили наши пирожки, среди которых пирожки традиционных русских рецептов - с картошкой, с капустой, лук-яйцо, капуста-яйцо", - перечислил пекарь. Там же была и сладкая выпечка, в том числе слоеные пирожки и "Неженка" с творогом, добавил пекарь.

"Нам показалось, что он попробовал пирожок с картошкой", - сказал Максимов, комментируя кадры из Кремля. Владелец семейного предприятия отметил, что этот пирожок - "одна из особых гордостей" пекарни.

Поводом для обмена "вкусными поздравлениями" стало обращение владельца "Машеньки" на прямую линию.

19 декабря в эфире "Итогов года" Максимов рассказал Путину о своем небольшом семейном бизнесе и попросил прокомментировать ситуацию с налоговыми изменениями. Президент ответил ему, а кроме этого, обратил внимание на ласковое название пекарни - "Машенька". Путин поинтересовался, в честь кого выбрано наименование, расспросил предпринимателя о выпечке и попросил прислать "чего-нибудь вкусненького" на пробу.

В субботу пресс-служба президента опубликовал видео, как Путин в Кремле пробует выпечку, полученную из пекарни, и поздравляет владельца "Машеньки" с наступающим Новым годом.