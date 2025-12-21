Часть пострадавших в ДТП с автобусом детей перевезли в республиканскую больницу

Минздрав Удмуртии ранее сообщил, что после аварии госпитализированы семь человек

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Увинского района оказали содействие оперативным службам в перевозки детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом, в республиканскую больницу. Об этом ТАСС сообщил глава района Владимир Головин.

"Автобус был из Сюмсинского района. Мы оказывали содействие, администрация занималась размещением детей и отправкой второго автобуса. <…> Детей, кто в состоянии средней степени тяжести, отправили в республиканскую больницу, те, кто в тяжелой ситуации, [находятся] в нашей районной больнице", - пояснил он.

Ранее Минздрав республики сообщил, что семь человек госпитализированы в результате ДТП со школьным микроавтобусом.

По словам главы района, на автодороге недалеко от места ДТП есть "скрытая ложбинка", где водитель автобуса и мог не заметить встречный автомобиль.

Школьный автобус ГАЗ и легковой Changan столкнулись 21 декабря вечером на дороге Ижевск - Ува возле деревни Точкогурт. Пострадали водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, а также семь детей, двое сопровождающих и водитель из микроавтобуса. По данным Госавтоинспекции, 69-летний водитель школьного микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где это было запрещено. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.