Логунов прокомментировал свое назначение на пост руководителя Центра им. Гамалеи

Он планирует продолжать реализовывать намеченные организацией планы, среди которых разработка мРНК-вакцин и защита от обладающих пандемическим потенциалом патогенов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов продолжит развивать такие направления, как разработка мРНК-вакцин и защита от патогенов, обладающих пандемическим потенциалом. При этом ранее занимавший эту должность Александр Гинцбург будет главным человеком, курирующим научное направление в центре, сообщил ТАСС Логунов.

"В Центре им. Н. Ф. Гамалеи много направлений - это направление разработки мРНК онковакцин, и направление, связанное с классической защитой от различных угроз и патогенов, обладающих пандемическим потенциалом. Все те планы, которые у нас намечены, мы продолжим реализовывать", - сказал он.

Логунов также отметил, что постарается оправдать оказанное доверие, а назначение на должность стало скорее неожиданностью.

Что касается работы Александра Гинцбурга в центре, то Логунов подчеркнул, что он был его учителем и является близким по духу человеком. "Гинцбург будет научным руководителем центра и будет курировать научное направление. Будет главным человеком, который это делает в центре Гамалеи", - рассказал он.

Ранее новым руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России стал академик РАН Денис Логунов, до этого занимавший должность заместителя директора по научной работе.

В декабре сообщалось, что фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака.