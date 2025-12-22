ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Логунов прокомментировал свое назначение на пост руководителя Центра им. Гамалеи

Он планирует продолжать реализовывать намеченные организацией планы, среди которых разработка мРНК-вакцин и защита от обладающих пандемическим потенциалом патогенов
Редакция сайта ТАСС
13:18

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов продолжит развивать такие направления, как разработка мРНК-вакцин и защита от патогенов, обладающих пандемическим потенциалом. При этом ранее занимавший эту должность Александр Гинцбург будет главным человеком, курирующим научное направление в центре, сообщил ТАСС Логунов.

Читайте также

Разработчик "Спутника V" и "Циклоферона". Карьерный путь академика Гинцбурга

"В Центре им. Н. Ф. Гамалеи много направлений - это направление разработки мРНК онковакцин, и направление, связанное с классической защитой от различных угроз и патогенов, обладающих пандемическим потенциалом. Все те планы, которые у нас намечены, мы продолжим реализовывать", - сказал он.

Логунов также отметил, что постарается оправдать оказанное доверие, а назначение на должность стало скорее неожиданностью.

Что касается работы Александра Гинцбурга в центре, то Логунов подчеркнул, что он был его учителем и является близким по духу человеком. "Гинцбург будет научным руководителем центра и будет курировать научное направление. Будет главным человеком, который это делает в центре Гамалеи", - рассказал он.

Ранее новым руководителем НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России стал академик РАН Денис Логунов, до этого занимавший должность заместителя директора по научной работе.

В декабре сообщалось, что фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. 

Россия