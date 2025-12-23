В Днепрорудном Запорожской области восстановили электроснабжение после удара ВСУ

Регион обеспечен всем необходимым для оперативного восстановления всех систем после украинских атак

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Аварийно-ремонтные бригады завершили восстановление энергоснабжения города Днепрорудное Запорожской области, которые было отключено из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Отопление и электроснабжение города Днепрорудное восстановлено в полном объеме. Ситуация, с которой мы столкнулись, была исключительно сложной. Она стала результатом целенаправленных преступных действий противника - ударов по энергетическому комплексу Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что регион обеспечен всем необходимым для оперативного восстановления всех систем после ударов ВСУ.

Ранее в Запорожской области в результате удара по объектам сетевой инфраструктуры без света остались 40 тыс. абонентов в четырех муниципалитетах, в том числе в Днепрорудном.