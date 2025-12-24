В Москве простятся с актером Лобоцким

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким состоится 25 декабря на Основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Актер умер 20 декабря в возрасте 66 лет. Как сообщили ТАСС в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Официальное время начала гражданской панихиды - 9:00 мск. Продлится церемония два часа - до 11:00 мск. По желанию семьи актера Театр Маяковского не будет открывать аккредитацию съемочных групп на прощание: родные Лобоцкого просят воздержаться от съемок во время панихиды.

