Эксперт Щипков: число переходов в ПЦУ говорит о неприятии украинцами политики Киева

Несмотря на рейдерские захваты храмов, аресты и уголовные преследования со стороны властей, верующие на Украине сохраняют церковное сознание, считает ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова

Заместитель главы Всемирного русского народного собора Александр Щипков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Падение числа переходов общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) свидетельствует о сохранении церковного сознания украинских верующих и неприятии ими религиозной политики властей, несмотря на гонения. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы Всемирного русского народного собора, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков.

"Сама по себе эта статистика весьма показательна. Мы понимаем, что на протяжении нескольких лет идет жесточайшее давление на Украинскую православную церковь с требованием, чтобы православные храмы, принадлежащие к нашей юрисдикции, переходили в ПЦУ. Встает вопрос, почему этот процесс замедляется? Это свидетельствует о том, что каноническое сознание верующих Украинской православной церкви сохраняется целостным и неповрежденным. Опубликованные цифры свидетельствуют о том, что верующие на Украине не принимают политику киевского режима", - отметил он.

По его словам, несмотря на рейдерские захваты храмов, аресты и уголовные преследования со стороны властей, верующие понимают "благодатную сущность Церкви, несводимую к зарегистрированной в Минюсте религиозной организации". "И это религиозное понимание ее сущности намного сильнее, чем физическое, военное или политическое давление, которое оказывается сейчас на всех верующих на Украине. При этом не имеет значения, каких политических взглядов придерживаются прихожане УПЦ - их церковное сознание остается целостным", - подчеркнул Щипков.

Ректор отметил "прогностический" характер опубликованных данных. "По ним можно судить о том, как дальше будет развиваться отношение широкой массы украинцев к тому, что сейчас происходит на Украине. Они не принимают сейчас, в первую очередь, религиозную составляющую этой политики. Но это показывает тенденцию - через какое-то время они перестанут принимать и другие направления внутренней политики Киева в области культуры, образования, массмедиа и прочего", - добавил он.

"То есть эти цифры показывают ситуацию намного глубже, чем простой расклад внутри межконфессиональной ситуации на Украине", - заключил Щипков.

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что за почти четыре года с момента начала СВО в ПЦУ из 8,7 тыс. общин УПЦ в ПЦУ перешли менее 1 тыс., при этом с каждым годом число переходов под управление ПЦУ неуклонно снижается: в 2023 году зафиксировали 386 таких случаев, в 2024 - 191, а в 2025 - 157.