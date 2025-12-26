В России повысят МРОТ до 27 тыс. рублей с начала 2026 года

Минимальная зарплата "на руки" достигнет 23 570 рублей

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 27 093 рублей в месяц с 1 января 2026 года, это следует из принятых изменений в закон "О минимальном размере оплаты труда".

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 1 января 2026 года. Изменения внесены в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".

С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц.

Как отмечали авторы закона, увеличение минимального размера оплаты труда будет способствовать обеспечению увеличения зарплаты около 4,6 млн работников.

Старший научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок сообщал ТАСС, что повышение МРОТ ведет к индексации зарплат не только у тех, кто получает минимальную оплату, но и у значительной части остальных работников. Он отметил, что в результате после такого повышения сокращается доля низкооплачиваемых работников в организациях.

Ляшок также отмечал ТАСС, что минимальная зарплата, которую работники получают "на руки", в 2026 году составит 23 570 рублей.