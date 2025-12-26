Губернатор Владимиров поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Ставрополе

Спецслужбы всегда на посту и действуют быстро и точно, защищая ставропольцев, подчеркнул глава региона

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта против военнослужащего в Ставрополе.

"Благодарю сотрудников управления федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю, которые предотвратили попытку совершения теракта против военнослужащего в Ставрополе. Подозреваемая задержана, вражеские планы сорваны. Наши спецслужбы всегда на посту и действуют быстро и точно, защищая ставропольцев", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны.