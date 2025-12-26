ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Готовила теракт против офицера. Подробности задержания девушки в Ставрополе

По данным ФСБ, она собиралась закрепить полученное от украинских силовиков взрывное устройство на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части
Редакция сайта ТАСС
07:42
© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ТАСС собрал основное о ситуации.

О подготовке теракта и задержании

  • Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю жительницу Краснодарского края, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны.
  • По данным ведомства, она собиралась закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части.
  • При попытке реализации преступного замысла девушку задержали с поличным.
© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Расследование

  • Установлено, что подозреваемая в декабре попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта.
  • Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.
  • Задержанная признала вину.
  • По ее словам, она действовала по указанию украинского куратора.
 
