Статья

Готовила теракт против офицера. Подробности задержания девушки в Ставрополе

По данным ФСБ, она собиралась закрепить полученное от украинских силовиков взрывное устройство на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ТАСС собрал основное о ситуации.

О подготовке теракта и задержании

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю жительницу Краснодарского края, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны.

По данным ведомства, она собиралась закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части.

При попытке реализации преступного замысла девушку задержали с поличным.

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Расследование