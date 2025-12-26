Статья
Готовила теракт против офицера. Подробности задержания девушки в Ставрополе
Редакция сайта ТАСС
07:42
Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ТАСС собрал основное о ситуации.
О подготовке теракта и задержании
- Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю жительницу Краснодарского края, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны.
- По данным ведомства, она собиралась закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 г в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части.
- При попытке реализации преступного замысла девушку задержали с поличным.
Расследование
- Установлено, что подозреваемая в декабре попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта.
- Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.
- Задержанная признала вину.
- По ее словам, она действовала по указанию украинского куратора.