Эксперт Орлова предупредила о рисках резкого запрета онлайн-игр для детей

Семейный и подростковый психолог, сотрудник отдела психологической поддержки обучающихся НГУ объяснила, что внезапные ограничения могут вызвать у ребенка "синдром отмены"

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ограничения доступа к популярным онлайн-играм вызывают у детей реакции, схожие с синдромом отмены при резком прекращении чего-либо привычного. Для современных детей такие платформы - ключевой центр общения и самореализации, поэтому их внезапная блокировка переносится болезненно, сообщила ТАСС семейный и подростковый психолог, сотрудник отдела психологической поддержки обучающихся НГУ Татьяна Орлова.

"Это отчасти похоже в поведенческом смысле на синдром отмены. То есть они регулярно играли, регулярно общались, получали свой дофамин, нейромедиатор удовольствия и предвкушения. Для детей это не просто игра, это своя вселенная, свое сообщество, платформа для общения, для творчества, для социальных связей. Внезапная блокировка игры равносильна закрытию любимого кружка или парка, куда больше нельзя ходить и встречаться с друзьями", - сказала она.

Эксперт отметила, что у детей могут наблюдаться агрессия, гнев, раздражительность, скука, апатия, ощущение, что чего-то не хватает, а также тревога и чувство социальной изоляции. "Первые пару недель могут быть наиболее эмоционально насыщенными. Родителям важно набраться терпения и разговаривать с детьми", - подчеркнула психолог.

Орлова рекомендовала родителям не обесценивать переживания ребенка фразами "это просто игра, найди другую". Важно понять, что именно он потерял - общение, творчество или игровой процесс - и помочь найти альтернативу: очные встречи с друзьями, конструкторы и программирование или другие игры с учетом возраста.

Эксперт добавила, что подросткам 10-11 лет и старше уже можно объяснять контекст без оценочных суждений - что государство принимает такие решения исходя из представлений о безопасности. По ее словам, если родитель будет ругать ребенка за переживания, это продлит домашнюю истерику дольше, чем хотелось бы. "Признать, принять, помочь адаптироваться, прожить - это идеальные действия, которые могут сделать родители", - заключила Орлова.

В начале декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американской онлайн-платформе Roblox из-за материалов с пропагандой экстремизма. Это вызвало сильные эмоции у детей 8-16 лет - в соцсетях появились видео с плачущими подростками, потерявшими доступ к игре. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после блокировки каждый второй ребенок выразил желание покинуть страну.