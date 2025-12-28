В Москве простились с Иреной Лесневской

Церемония прошла на Востряковском кладбище

Редакция сайта ТАСС

© Роман Макаров/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с известным медиаменеджером, основателем телекомпании РЕН ТВ и общественным деятелем Иреной Лесневской завершилась в Москве на Востряковском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также Основатель РЕН ТВ и член Академии российского телевидения. Карьерный путь Ирены Лесневской

На траурную церемонию, чтобы отдать последние почести Лесневской, пришли десятки людей - родственники, друзья, коллеги. После прощания гроб перевезен для захоронения на Даниловское кладбище столицы.

Ирена Лесневская умерла 24 декабря на 84-м году жизни. В 1991 году Ирена вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую телекомпанию REN-TV (ныне РЕН ТВ) и до 2005 года была ее генеральным директором и президентом. В 1994-1997 годах возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, входила в совет директоров ОРТ (1994-1995; ныне Первый канал). В 2006 году Ирена стала совладельцем Ren Media Group. В 2007-2009 годах была главным редактором журнала The New Times.

Лауреат ТЭФИ (2005), награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет благодарность президента РФ, кавалер ордена Почетного легиона (Франция), член Академии российского телевидения и академии "Ника".