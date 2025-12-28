ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Мирей Матье назвала Брижит Бардо самой красивой женщиной Франции

Французская певица считает актрису своей старшей сестрой
Редакция сайта ТАСС
14:20

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Известная французская певица Мирей Матье в интервью ТАСС выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Брижит Бардо, назвав ее своей сестрой и самой красивой женщиной Франции.

Читайте также

"И Бог создал женщину". Каким был путь Брижит Бардо

"Сегодня все мы скорбим об уходе Брижит Бардо, поскольку во всем мире она олицетворяла Францию", - поделилась певица.

Она с сожалением отметила, что за свою долгую профессиональную карьеру не имела общих проектов с Бардо, но всегда восхищалась ею. "Мы обе были избраны моделями для бюста Марианны (символа французской республики, который устанавливается во всех мэриях и официальных учреждениях страны - прим. ТАСС). Брижит стала первой "Марианной", а я второй, - рассказала Матье. - Для меня она была самой красивой женщиной в мире".

"Этим летом я имела честь пообщаться с Брижит Бардо по телефону. Она сказала мне, что также, как и я, привержена идеям генерала Шарля де Голля. Она также попросила меня: "Когда вы делаете публичные заявления, говорите о животных". И я каждый раз говорю о них", - заявила собеседница агентства.

Матье отметила большую страсть Бардо к делу защиты животных, ради которого та пожертвовала своей кинокарьерой. "В конце разговора со мной она сказала - "до свидания, моя младшая сестра". Я же ответила ей, что, если она позволит, я попрощаюсь с ней как со старшей сестрой", - добавила певица.

Пожелания мира

В конце беседы Матье распрощалась с корреспондентом ТАСС по-русски, заявив, что гордится трепетным отношением россиян к ее творчеству и пожелала "всего самого лучшего" в новом году. Также, прощаясь, она выразила надежду на то, что однажды на Земле наступит мир.

"Я хочу пожелать, чтобы на Земле наступил мир, это было бы прекрасно!" - сказала она, после чего исполнила припев из своей песни "Тысяча голубей" (Mille Colombes, 1977 г.) с пожеланием "мира на 100 тысяч лет".

Смерть Бардо

Как сообщили ТАСС в "Фонде Брижит Бардо", известная французская актриса умерла в возрасте 91 года. Представитель фонда не уточнил причины смерти, отметив лишь, что ее наследие "продолжит жить в действиях и политике фонда", направленной на защиту животных. 

ФранцияМатьё, МирейБардо, Брижит