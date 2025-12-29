Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитках Aloe Vera

В ведомстве призвали воздержаться от употребления этой продукции компании "Вельта‑Пенза"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования напитка Aloe Vera производства компании "Вельта‑Пенза" и обнаружили в пяти образцах готовой продукции летучие органические соединения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам завершенных лабораторных исследований, в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения", - говорится в сообщении.

В адрес компании "Оператор‑ЦРПТ" и Ассоциации компаний интернет‑торговли (АКИТ) направили требование заблокировать реализацию продукции на торговых и дистанционных площадках. Деятельность предприятия "Вельта‑Пенза" приостановлена с 26 декабря, производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено.

Роспотребнадзор призвал граждан воздержаться от употребления напитка Aloe Vera производства этой компании до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений ведомства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку после сообщений об обнаружении в Aloe Vera технической жидкости, представляющей угрозу здоровью. Продажу 138 тыс. бутылок напитка заблокировала система "Честный знак".