Красивых женщин и вероотступников — на костер: как инквизиция шагала по Европе

В Средние века костры горели по всей Европе. На них сжигали тех, кого инквизиция посчитала еретиком или обвинила в колдовстве. На одном из таких костров сгорела спасительница Франции Жанна д’Арк. Ее передали инквизиции ровно 595 лет назад. Кто и за что мог оказаться на костре — в материале ТАСС

Картина Франсиско Риси "Аутодафе в Мадриде", 1683 год © Francisco Rizi/ Wikimedia Commons/ Public domain

Огонь не тронул сердце

"Епископ, я умираю по вашей вине". Эти слова Жанна д’Арк произнесла на рассвете в день своей казни. Спасительницу Франции предал ее король, она месяцами оставалась в плену. Церковный суд окрестил ее ведьмой и еретичкой.

Несмотря на то что Орлеанская дева согласилась подписать отречение и подчиниться всему, что прикажет церковь, ее судьба уже была решена — всего несколько дней спустя ее вновь обвинили в ереси за ношение мужского платья.

О том, что ее жизнь оборвется всего через несколько часов, Жанна узнала в день казни — 30 мая 1431 года. Как только "еретичке" вынесли смертный приговор, он тут же был приведен в исполнение.

Костер догорел в 4 часа пополудни. Пепел и кости "ведьмы" бросили в Сену. Легенда гласит, что огонь не тронул сердце Орлеанской девы.

Как начиналась инквизиция

Жанна д’Арк была самой известной из тысяч жертв инквизиции. Принято считать, что этот институт появился в XII веке, когда папа Луций III отправил епископов на юг Франции, чтобы выследить еретиков. Аналогичные процессы происходили в Германии и Северной Италии.

В 1231 году папа Григорий IX поручил работу по выслеживанию еретиков доминиканским и францисканским орденам. Согласно его указу, еретики, которые исповедовались и покаялись, приговаривались к пожизненному заключению. Тех, кто упорствовал, карали смертной казнью. В исполнение ее приводили светские власти.

Витраж в цекрви Сен-Марсо, Орлеан "Жизнь Жанны д’Арк" © Fab5669/ Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

К концу десятилетия инквизиция стала общим институтом во всех землях, находящихся под компетенцией папы римского.

Инквизиторы в городе

Когда инквизиторы прибывали в какой-либо город, они оповещали жителей о своем присутствии, давая им время, чтобы самостоятельно сознаться в ереси. Исповедовавшиеся получали наказание — от паломничества до порки.

Далее инквизиторы начинали расследование в поиске других еретиков. Часто на след удавалось выйти в результате уже полученных показаний. Инквизитор использовал эти признания для составления списка подозреваемых, которых он вызвал на допрос. Неявка считалась доказательством вины.

На судебном процессе над подозреваемым также присутствовали нотариус, который вел запись, и присяжные, подтверждавшие ее точность. Адвокатов у еретиков не было — никто не брался защищать их из страха, что его обвинят в покрывательстве ереси.

Картина "Суд над Галилео Галилеем", 1633 год © Italian School/ Wikimedia Commons/ Public domain

Иногда инквизиторы допрашивали целые группы населения. Допросы проводились в присутствии не менее двух свидетелей. Обвиняемый получал краткое изложение обвинений и должен был поклясться, что скажет правду.

Выводы инквизиции озвучивались перед большой аудиторией. Приговоры не могли быть обжалованы. Те, кто каялся, отрекались, стоя на коленях, положа руку на Библию, которую держал инквизитор.

Как вычислить ведьму

Период с XV по XVIII век вошел в историю Европы как "охота на ведьм". За это время к ответственности за колдовство были привлечены около 100 тыс. человек. По разным оценкам, число казненных составило от 40 тыс. до 60 тыс. человек.

Чаще всего за это судили женщин. Считалось, что ведьмы отрекаются от Иисуса Христа и присягают дьяволу, заключая с ним договор — получают его помощь в обмен на свою душу.

О ведьмах слагали различные легенды — от того, что они летают по воздуху на шабаш, до слухов о том, что они могут менять форму и превращаться в животных.

Чаще всего подозреваемой предъявляли обвинение на основе слухов, которые о ней распространяли. Подавляющее большинство процессов, впрочем, не заходило дальше этой стадии, потому что обвинения часто были следствием плохого отношения к человеку, а иногда — страха обвинителей перед тем, что кто-то может свидетельствовать против них самих.

Принято считать, что ведьмами называли молодых красивых девушек, но подозреваемой могла оказаться любая. Например, женщина, у которой в семье не было защитника мужского пола, была наиболее вероятным кандидатом для предъявления обвинения.

Иногда обвинителями были дети, но порой и сами они оказывались среди обвиняемых.

Наказания для еретиков

Наказания для тех, кого обвиняли в ереси, были разными — от посещения церквей, паломничества и ношения креста позора до тюремного заключения и казни.

Если "еретика" приговаривали к смерти, наказание в виде сожжения на костре приводили в исполнение светские власти. Если обвиняемый умирал до начала судебного разбирательства, его или ее останки могли быть эксгумированы и сожжены.

Смерть или пожизненное заключение всегда сопровождались конфискацией всего имущества обвиняемого.

К смерти приговаривались еретики, которые признались в этом, но не отреклись. Но это была крайняя мера, не предпочтительная для инквизиторов, главной целью которых было примирить еретиков с церковью.

Испанская инквизиция

Одной из самых знаменитых страниц в истории гонений на еретиков стала инквизиция в Испании. Она прочно ассоциируется с именем монаха-доминиканца Томаса де Торквемады, который был назначен ее главой в 1483 году. Ему приписывались казни сотен тысяч людей, хотя, как считают современные историки, на самом деле речь шла о 2 тыс., причем в период до 1530 года, когда Торквемада давно отошел от дел.

Великий инквизитор Томас де Торквемада в 1492 году перед католическим монархами, картина Эмилио Сала Франсеса, 1889 год © Emilio Sala/ Wikimedia Commons/ Public domain

Испанские инквизиторы разыскивали так называемых новых христиан — католиков, отступивших от веры. Если человек родился в другой вере и оставался верен ей, инквизиторы его не трогали. Если же он обернулся из католичества в другую веру, он становился мишенью для инквизиции. Торквемада даже создал кодекс из 28 пунктов, ставший руководством для его коллег.

Подозреваемым давали время на покаяние, но достаточно искренним оно считалось в том случае, если "еретик" рассказывал и о своих сообщниках. Поэтому часто подсудимые выдумывали их. Это и приводило к большому количеству арестов и преследований.

Если "еретик" не хотел сознаваться, инквизитор проводил для него экзамен, то есть пытал. Испанская инквизиция стала знаменитой в том числе из-за разнообразия пыток, которые применялись к подозреваемым. Многие виды насильственных способов получения информации от человека были придуманы именно в Испании.

Окончание инквизиции

Инквизиционные практики существовали веками. Например, в Испании она была официально отменена в 1808 году — в период власти над страной брата Наполеона Жозефа Бонапарта. Впрочем, даже после этого она восстанавливалась. Окончательно инквизиция в Испании была упразднена в 1834 году.

Считается, что в целом инквизиция не завершилась, а лишь была преобразована. В 2022 году папа римский Франциск подписал новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium ("Гласите Евангелие"). В соответствии с ней дикастерией (административным органом в католической церкви) стала Конгрегация доктрины веры, а это и есть бывшая инквизиция. В ее компетенции сегодня находится наблюдение за ортодоксальностью и чистотой вероучения и морали, проповедуемых Римско-католической церковью.

Лидия Мисник