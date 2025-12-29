Новым главредом "Вечерней Москвы" назначили Александра Шарнауда

Он с октября 2025 года исполнял обязанности главного редактора

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новым главным редактором газеты "Вечерняя Москва" с 1 января 2026 года назначен Александр Шарнауд. Об этом сообщается на сайте издания.

"Новым главным редактором газеты "Вечерняя Москва" с 1 января 2026 года станет Александр Валентинович Шарнауд (творческий псевдоним Александр Шарно)", - говорится в сообщении.

С осени 2011 года Шарнауд стал заместителем главного редактора - руководителем группы выпуска газеты "Вечерняя Москва", а с 2019 года являлся первым заместителем главного редактора. С октября 2025 года Шарнауд исполнял обязанности главного редактора.

Предыдущий главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер на 75-м году жизни. Как 2 октября сообщал ТАСС Шарнауд, причиной смерти Куприянова стал обширный инфаркт.

Александр Шарнауд родился 9 июля 1970 года. Окончил факультет для иностранных граждан Национального автономного университета Мехико (1990) и с отличием факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова (1996). Его карьера в московской прессе началась на третьем курсе университета в газете Моссовета "Куранты". В дальнейшем он занимал руководящие позиции в таких изданиях, как "Ведомости. Москва" ("Жизнь"), "День из жизни нашего города" (издательский дом "Логос-медиа"), "Столичная вечерняя газета", "Родная газета" и "Спид-инфо".