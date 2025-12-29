Ici: похороны Брижит Бардо пройдут на кладбище Сен-Тропе

Морское кладбище расположено на берегу моря неподалеку от центра города

Редакция сайта ТАСС

Брижит Бардо © Cattani/ Fox Photos/ Hulton Archive/ Getty Images

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо будет похоронена на морском кладбище коммуны Сен-Тропе, а не на территории ее усадьбы, как сообщалось ранее. Об этом сообщило радио Ici со ссылкой на мэрию коммуны Сен-Тропе, где проживала актриса.

Ранее Бардо заявляла, что желает быть захороненной на территории своей виллы, а не на городском кладбище, чтобы толпы поклонников и туристов не испортили могилы ее родителей, похороненных там. Однако, по информации радиостанции, позже она изменила свое решение. В префектуре департамента Вар также заявили, что не получали запрос на похороны на территории виллы "Мадраг", где проживала актриса.

Морское кладбище Сен-Тропе расположено на берегу моря неподалеку от центра города. Помимо родителей Бардо на нем также покоится прах ряда знаменитостей вроде Эдди Барклая и Пьера Башле. Актрису похоронят в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников) - ее первого мужа, который, по собственному утверждению актрисы, "сделал ее той, кем она стала".

Точная дата и условия прощальной церемонии пока не определены. Несколько источников сообщили радиостанции, что речь может идти о следующей неделе. И хотя ранее друзья актрисы заявляли, что похороны пройдут скромно, власти допускают, что событие может привлечь большое количество почитателей ее творчества и зоозащитной деятельности.

Как сообщили ТАСС в "Фонде Брижит Бардо", французская актриса умерла в возрасте 91 года. Представитель фонда не уточнил причины смерти, отметив лишь, что ее наследие "продолжит жить в действиях и политике фонда", направленной на защиту животных.

24 ноября газета Var-Matin сообщала, что Бардо госпитализирована в городе Тулон на юге страны. По ее данным, актриса была помещена в больницу "Сен-Жан" примерно за 10 дней до публикации. Причина, по которой актриса была госпитализирована, не уточнялась. В октябре газета Nice-Matin также сообщала, что актриса провела несколько недель в тулонской больнице в связи с "серьезным заболеванием".