Брижит Бардо похоронят 7 января

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Похороны Брижит Бардо пройдут 7 января. Об этом сообщила мэрия Сен-Тропе, где находится вилла французской киноактрисы, которая умерла в этом приморском городе 28 декабря в возрасте 91 года.

Доступ на мессу в церковь Успения Богородицы будет ограничен кругом родственников и специально приглашенных. Церемония, которая начнется в 11:00 по местному времени (13:00 мск) будет транслироваться на больших экранах, установленных на центральной площади города и в порту. Утром 6 января в мэрии будет открыта памятная книга.

Депутат французского парламента Эрик Сьотти в письме президенту Эмманюэлю Макрону призвал организовать в Париже национальную церемонию прощания с Брижит Бардо. В Елисейском дворце пока не ответили на это обращение, однако неизвестно, желала бы этого сама актриса, прохладно относившаяся к официальным церемониям.

Кладбище Сен-Тропе расположено на берегу моря неподалеку от центра города. Помимо родителей Бардо, на нем также покоится прах ряда знаменитостей, в том числе музыканта и продюсера Эдди Барклая (1921-2005) и певца Пьера Башле (1944-2005). Актрису похоронят в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников, 1928-2000) - ее первого мужа, который, по утверждению актрисы, "сделал ее той, кем она стала".

Вадим был постановщиком фильма "Бог создал женщину" (Et Dieu… créa la femme, 1956), имевшего огромный успех не только во Франции, но и за рубежом. Лента собрала аудиторию в 33 млн зрителей, в том числе 16,9 млн в США. Картина принесла Бардо мировую славу. Американский певец Элвис Пресли, никогда не гастролировавший в Европе, специально приезжал в Париж, по собственному признанию, "в надежде увидеть Брижит Бардо".

Достояние республики

Вклад Бардо в благосостояние родины отмечал генерал Шарль де Голль. Однажды в кругу своих соратников основатель Пятой республики заметил, что "Бардо приносит французскому государству почти столько же дохода, сколько заводы Renault". Генерал не преувеличивал: доходы от первого фильма Бардо и в самом деле оказались больше, чем выручка от экспорта самого популярного в то время французского автомобиля Renault Dauphine.

Завершив карьеру в кино в декабре 1973 года, актриса поклялась, что отныне ее имя, слава и богатство будут целиком посвящены только одной цели - защите природы. Она создала специальный фонд охраны животных. Светских или официальных церемоний Бардо всегда избегала: в 1985 году президент Франции Франсуа Миттеран наградил ее орденом Почетного легиона, но за наградой она так и не пришла.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую кинозвезда прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. 1 октября 1955 года в Москве состоялась мировая премьера ленты Рене Клера "Большие маневры" (Les grandes manœuvres, 1955), в которой она снималась вместе с Жераром Филипом и Мишель Морган. Среди ее лучших кинолент - "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара.

После завершения карьеры она создала и возглавила фонд в защиту животных и направила на благотворительность значительную часть полученных в кино гонораров. В день смерти Бардо британская газета The Daily Telegraph назвала ее "легендой века".

Известная французская певица Мирей Матьё в интервью ТАСС ранее назвала Бардо самой красивой женщиной Франции. По словам Матьё, во всем мире актриса "олицетворяла Францию".