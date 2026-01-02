Миронов предложил ввести базовый доход в двух самых бедных регионах РФ

Председатель "Справедливой России" считает, что сначала нужно провести эксперимент, а затем расширить его на всю страну

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Базовый доход необходимо ввести в порядке эксперимента в двух самых бедных регионах РФ. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мы предлагали ввести базовый доход хотя бы в двух самых бедных пилотных регионах. Думаю, что мы к этому придем, сначала - в порядке эксперимента, а со временем по всей стране", - сказал Миронов.

Он напомнил, что партия еще в 2021 году предложила ввести в России базовых доход для семей с детьми - выплачивать по 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи, в которой есть несовершеннолетний ребенок.

"Самые-самые бедные получают единое пособие, которое лишь формально выводит их из-за черты нищеты. А если доход хоть на копейку больше порога нуждаемости, семья не получает поддержки. Так давайте не будем вынуждать семьи биться за эти выплаты, попробуем кардинально иной подход в отношениях между гражданами и государством", - добавил депутат.

Миронов отметил, что россияне смогут направить эти деньги в том числе на кружки для детей, медуслуги, мелкий ремонт или выбраться из долгов.