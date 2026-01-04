Одного из пострадавших в ДТП в Астраханской области выписали из больницы

Остальным пострадавшим провели операции

АСТРАХАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Медики выписали из больницы одного из пострадавших в ДТП на трассе в Астраханской области, остальным проведены операции, их состояние стабильное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Александро-Мариинской областной клинической больницы (АМОКБ).

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Астраханской области пострадали пять человек, они госпитализированы.

"Один пострадавший выписан из Александро-Мариинской областной клинической больнице (АМОКБ) после проведения операции в отделении челюстно-лицевой хирургии. Остальные пострадавшие также прооперированы и продолжают лечение в отделении травматологии. Состояние стабильное", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 29 декабря на трассе в Астраханской области столкнулись два легковых автомобиля. В управлении МВД России по региону сообщали, что в результате ДТП погибли два ребенка 2025 года рождения, по факту ДТП была организована процессуальная проверка.